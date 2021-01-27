«Даллас» повторил достижение «Ванкувера» 38-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» в овертайме со счётом 2:1.

Первую шайбу хозяев забросил защитник Йон Клингберг, реализовавший большинство. Подопечные Рика Боунесса в девятый раз в нынешнем сезоне отличились при игре в численном преимуществе, что является третьим результатом в истории НХЛ на трёхматчевом отрезке со старта сезона. 38 лет назад игроки «Ванкувер Кэнакс» также девять раз использовали большинство в трёх матчах в начале регулярки.

Рекорд принадлежит «Монреаль Канадиенс» — 10 голов в трёх матчах в сезонек-1975/1976. Стоит заметить, что статистика по этому показателю ведёт отсчёт с 1933 года, когда начала отслеживаться игра в большинстве.