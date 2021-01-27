Куинн — о провале «Рейнджерс»: команда деморализована, это должно немедленно прекратиться

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:3), которое стало для его команды четвёртым подряд, в результате чего «синерубашечники» опустились на предпоследнее место в лиге.
«С той самой минуты, когда начинается новый сезон, все ненавидят проигрывать. Сегодня мне понравилось, как команда начала встречу, а затем наше мышление изменилось. Это очень расстраивает, потому что на старте матча мы делали действительно хорошие вещи. Нам удалось повести 1:0, они сравняли счёт в большинстве, но в конце первого периода мы забили невероятно важный гол.
А потом мы получили этот гол в меньшинстве, после которого команда была деморализована. Я чувствовал, что на нашей скамейке уже не было никакой жизни после гола Ридера. Нам откровенно повезло, что перед третьим периодом мы уступали с минимальным счётом, и в заключительной трети у нас были определённые шансы. Но с таким подходом к игре побеждать невозможно. Нужно как можно скорее разобраться с этой проблемой.
Топ-6 играет плохо? Очевидный вопрос приводит к очевидному ответу. Да, мы не получаем ожидаемого результата от наших лидеров. В ближайшее время мы будем говорить о происходящем с нашим лидерским активом. Это должно немедленно прекратиться, потому что следующий матч уже через 48 часов», — сказал Куинн на послематчевой пресс-конференции.
- 27 января 2021
-
09:12
-
09:01
-
08:43
-
08:21
-
08:08
-
07:57
-
07:54
-
07:40
-
07:25
-
07:25
-
07:02
-
06:49
-
06:42
-
06:31
-
06:30
-
06:16
-
06:14
-
06:06
-
05:57
-
05:45
-
03:40
- 26 января 2021
-
23:43
-
23:22
-
22:57
-
22:09
-
21:55
-
21:33
-
20:52
-
20:37
-
19:55
-
19:47
-
19:27
-
19:10
-
19:00
-
18:50