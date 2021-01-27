Куинн — о провале «Рейнджерс»: команда деморализована, это должно немедленно прекратиться

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:3), которое стало для его команды четвёртым подряд, в результате чего «синерубашечники» опустились на предпоследнее место в лиге.

«С той самой минуты, когда начинается новый сезон, все ненавидят проигрывать. Сегодня мне понравилось, как команда начала встречу, а затем наше мышление изменилось. Это очень расстраивает, потому что на старте матча мы делали действительно хорошие вещи. Нам удалось повести 1:0, они сравняли счёт в большинстве, но в конце первого периода мы забили невероятно важный гол.

А потом мы получили этот гол в меньшинстве, после которого команда была деморализована. Я чувствовал, что на нашей скамейке уже не было никакой жизни после гола Ридера. Нам откровенно повезло, что перед третьим периодом мы уступали с минимальным счётом, и в заключительной трети у нас были определённые шансы. Но с таким подходом к игре побеждать невозможно. Нужно как можно скорее разобраться с этой проблемой.

Топ-6 играет плохо? Очевидный вопрос приводит к очевидному ответу. Да, мы не получаем ожидаемого результата от наших лидеров. В ближайшее время мы будем говорить о происходящем с нашим лидерским активом. Это должно немедленно прекратиться, потому что следующий матч уже через 48 часов», — сказал Куинн на послематчевой пресс-конференции.