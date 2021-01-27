Капитан «Филадельфии» Жиру: хорошо, что Проворов на нашей стороне

Капитан «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру после победы в матче регулярного чемпионат НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3) поделился мнением об игре российского защитника Ивана Проворова. На счету россиянина гол и две результативные передачи.
«Он играет во всех ситуациях, каждый год становится лучше и всё ещё молод. Иногда защитникам требуется время на развитие. Хорошо, что он на нашей стороне», — цитирует Жиру пресс-служба НХЛ.
Это пятый матч в карьере 24-летнего Проворова, в котором он набрал минимум три очка. По этому показателю россиянин вышел на третье место среди защитников до 25 лет в истории «Флайерз», разделив эту позицию с Гордом Мёрфи, Томасом Эрикссоном и Беном Уилсоном. Первые два места делят Йони Питкянен и Том Блэдон, в активе которых по шесть матчей с 3+ очками.
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