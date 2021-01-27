Защитник «Калгари» Нестеров находился на льду при всех четырёх голах «Торонто» в матче

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» переиграл «Калгари Флэймз» — 4:3.
В составе победителей по два очка набрали Остон Мэттьюс (1+1), Митчелл Марнер (1+1) и Морган Райлли (0+2). Илья Михеев отыграл 18.25 и закончил матч с показателем полезности «-1». У «Калгари» дубль оформил Джонни Годро, также два очка набрал Шон Монахан (0+2).
Российский защитник «огоньков» Никита Нестеров провёл на площадке 14 минут 22 секунды и находился на льду при всех четырёх голах «Торонто» в матче. Трижды «кленовые листья» отличились при игре в равных составах и ещё однажды реализовали большинство. Однажды 27-летний россиянин оказался на льду и при голе «Калгари» — в результате показатель полезности Нестерова составил "-2".
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