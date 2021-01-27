Джек Айкел превзошёл достижение Александра Могильного в «Баффало»
В очередном матче чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Ральфа Крюгера.
Шайбы в составе победителей забросили Дилан Козенс, Тобиас Ридер и Джек Айкел. Это 25-й матч в карьере 24-летнего Айкела, в котором американский форвард принёс «клинкам» победу в матче. По этому показателю центрфорвард вышел на третье место среди игроков до 25 лет в истории «Сэйбрз», превзойдя результат российского нападающего Александра Могильного (24).
Клубный рекорд в этой возрастной категории принадлежит Жильберу Перро (29), а второе место занимает Рик Мартин (28). 25 лет уроженцу Норт-Челмсфорда исполнится 28 октября 2021 года.
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