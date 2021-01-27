Тренерский штаб «Вегаса» пропустил матч с «Сент-Луисом». Командой руководил генменеджер

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» проиграл «Сент-Луис Блюз» (4:5 Б).
Команда играла без главного тренера Питера Дебура. Тренерский штаб «Вегаса» пропустил игру в связи большим риском распространения COVID-19. Игрой команды руководил генеральный менеджер Келли Маккриммон с тренером клуба АХЛ Мэнни Вивейросом и помощниками Джейми Хьюардом и Джоэлем Уордом.
«Это не тот случай, когда у всего штаба положительный результат. У большинства тест отрицательный, но протокол таков, что этих людей нужно изолировать от группы. К счастью, у игроков не было положительных тестов», – цитирует Маккриммона пресс-служба НХЛ.
В тренерский штаб «Вегаса» входят тренер Дебур, а также его помощники Райан Крэйг, Райан Макгилл, Стив Спотт, тренер вратарей Майк Розати и видеотренер Томми Круз.
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