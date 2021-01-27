«Сегодня мы все – Ленинград». СКА поздравил петербуржцев с днём освобождения от блокады

СКА на официальном сайте клуба поздравил жителей Санкт-Петербурга с днём освобождения от блокады.

«27 января – один из самых важных дней для нашего города, День воинской славы. Сегодня – 77-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продлилась 872 дня.



Мужество, стойкость ленинградцев и подвиг героев, освобождавших город, останутся в веках. Цена этого дня – сотни тысяч жизней. Блокада оставила след в каждой ленинградской семье. Но благодаря силе духа и отваге город выстоял и победил.



Хоккейный клуб СКА поздравляет всех ленинградцев и петербуржцев с Ленинградским Днём Победы! Вечная память погибшим ради освобождения Ленинграда, честь и слава тем, кто помог городу выжить!» — сказано в сообщении пресс-службы СКА.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.