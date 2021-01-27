Патрик Хёрнквист прокомментировал рекордный старт «Флориды»

Нападающий «Флориды Пантерз» Патрик Хёрнквист прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 Б).
«Наш старт получился действительно хорошим. Мы выиграли два первых домашних матча с небольшими взлётами и падениями в ходе встречи. Сегодня же мы показали наш лучший хоккей. Мы проигрывали всю игру, но в итоге нашли способ победить. Теперь нам нужно идти дальше, продолжать счастливыми выходить на лёд и стараться стать ещё лучше», — цитирует Хёрнквиста пресс-служба НХЛ.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Вераге, Александр Барков и Хёрнквист. Шведский форвард перевёл матч в овертайм, удачно сыграв на добивании за три секунды до конца основного времени, а затем исполнил и решающий буллит в серии послематчевых бросков. «Флорида» впервые в истории клуба одержала три победы кряду на старте регулярного чемпионата.
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