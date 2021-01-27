Рантанен уступает только двум игрокам в истории «Колорадо» по длительности голевой серии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 7:3 в пользу хозяев.

Автором одной из шайб «лавин» стал нападающий Микко Рантанен. Финский форвард продлил серию с заброшенными шайбами до шести матчей, что является вторым результатом в самостоятельной истории «Колорадо». Рекорд делят Милан Гейдук (семь матчей в сезоне-2002/2003) и Джо Сакик (две серии по семь матчей в сезонах-1997/1998 и 1999/2000).

Статистика Микко Рантанена в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021

Шестиматчевые снайперские серии также выдавали Натан Маккиннон (2018/2019), тот же Сакик (2000/2001) и дважды Петер Форсберг (1996/1997 и 1997/1998).