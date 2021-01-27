Карандин: КХЛ получит ещё один «Куньлунь», если не будет помогать «Амуру»

Почётный вице-президент ФХР, известный советский арбитр Юрий Карандин поделился мнением об игре «Сибири» и «Амура».

«Похоже, что «Сибирь» в четвёртый раз за последние пять лет не пробьётся в плей-офф, ведь после слабого старта команда обрекла себя выступать весь чемпионат в роли догоняющей. Но я скажу, что на фоне ситуации с «Амуром» и «Куньлунем» в Новосибирске ещё не всё так плохо.

Пока это не афишируется, но из Хабаровска приходят новости, что в «Амуре» задолженности уже за три месяца – с октября, также остались некоторые долги и за прошлый сезон. А ведь осенью со стороны новых властей было столько обещаний, сменилось руководство клуба, а ситуация стала только хуже. Учитывая дополнительные транспортные нагрузки на «Амур», сильно удивляюсь тому, что команда еще не развалилась. Например, вчера абсолютно на равных сыграла с Уфой, одним из фаворитов Востока. Честь и хвала штабу Сергея Светлова, которому пока удаётся держать команду под контролем и давать хоть какой-то спортивный результат. Но на одних тренерских эмоциях профессиональная команда долго не протянет.

Понятно, что если россияне умеют терпеть, то легионеры к этому не так хорошо приучены. Что мы проходили и в «Сибири», где финские хоккеисты очень неровно проводят сезон. Тоже, наверное, не случайно. Вообще, КХЛ и молодому президенту Алексею Морозову имеет смысл обратить внимание на ситуацию как в «Амуре», так и на Дальнем Востоке в целом. Если не помогать «Амуру», то лига получит ещё один «Куньлунь», который в Мытищах стал беспросветным аутсайдером. И это при том, что там китайский клуб практически не летает и на него не давит лимит на легионеров. Для меня такое выступление «Куньлуня» – самый неприятный сюрприз чемпионата», – цитирует Карандина Russia-Hockey.