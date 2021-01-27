Оши — о больших проблемах «Вашингтона» с составом: иногда это способно вас сблизить

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3).

«Посмотрите, среди тех, кто сегодня не смог сыграть и не закончил матч, есть несколько громких имён. Но парни собрались и смогли добиться победы. Некоторые из тех, кто сегодня заменял выбывших, были нашими лучшими хоккеистами. Иногда, когда ты теряешь лидеров, игра ломается. А иногда это способно вас сблизить», — отметил Оши.

Из-за нарушения протокола COVID-19 карантин продолжают отбывать четыре российских игрока «столичных» — это голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, а также Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Из-за травмы пропустил матч нападающий Том Уилсон, а в ходе встречи травмировались Никлас Бекстрём и Ларс Эллер.