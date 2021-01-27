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Плющев: душа болит за «Спартак». Очередной сезон видим сражение за кубковое выживание

Плющев: душа болит за «Спартак». Очередной сезон видим сражение за кубковое выживание
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о неудачном выступлении «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Если откровенно, душа болит за «Спартак». В клубе есть всё — бюджет, академия, болельщики, он должен бороться за преимущество своего поля в первом раунде плей-офф, а на деле мы видим сражение за кубковое выживание. Причём очередной сезон кряду.

«Спартак» — это прежде всего атмосфера, культура и традиции. Все эти тонкие вещи могут почувствовать прежде всего те люди, которые пропитаны «спартаковским» духом. Но этих людей сегодня, видимо, нет — отсюда и многолетний минимализм в плане результата. Который вряд ли улучшится при любом усилении лавочки Олега Знарка», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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