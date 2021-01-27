Плющев: душа болит за «Спартак». Очередной сезон видим сражение за кубковое выживание
Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о неудачном выступлении «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.
«Если откровенно, душа болит за «Спартак». В клубе есть всё — бюджет, академия, болельщики, он должен бороться за преимущество своего поля в первом раунде плей-офф, а на деле мы видим сражение за кубковое выживание. Причём очередной сезон кряду.
«Спартак» — это прежде всего атмосфера, культура и традиции. Все эти тонкие вещи могут почувствовать прежде всего те люди, которые пропитаны «спартаковским» духом. Но этих людей сегодня, видимо, нет — отсюда и многолетний минимализм в плане результата. Который вряд ли улучшится при любом усилении лавочки Олега Знарка», — цитирует Плющева Russia-Hockey.
Игра в большинстве – приговор для Знарка. Его «Спартак» может остаться без плей-офф
Спартаковцы на ровном месте привезли гол в свои ворота в третьем матче подряд. Судьбу дерби решил капитан ЦСКА.
Рекомендуем вам
- 27 января 2021
-
15:35
-
15:00
-
14:35
-
14:14
-
13:56
-
13:25
-
12:56
-
12:35
-
12:10
-
11:51
-
11:15
-
10:59
-
10:31
-
10:06
-
09:40
-
09:12
-
09:01
-
08:43
-
08:21
-
08:08
-
07:57
-
07:54
-
07:40
-
07:25
-
07:25
-
07:02
-
06:49
-
06:42
-
06:31
-
06:30
-
06:16
-
06:14
-
06:06
-
05:57
-
05:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам