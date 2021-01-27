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Торторелла: был ли у нас с Дюбуа конфликт? Чёрт побери, да!

Торторелла: был ли у нас с Дюбуа конфликт? Чёрт побери, да!
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал свои отношения с экс-нападающим клуба Пьер-Люком Дюбуа.

«Был ли у нас конфликт с Люком? Чёрт побери, да, так и есть! Если кто-то не хочет быть в команде, мне трудно его переваривать.

Я скажу вам вот что: я действительно думаю, что сейчас спортсмены стали мягче. Если бы ситуация повторилась, я бы сделал это снова», — приводит слова Тортореллы Sportsnet. Так тренер прокомментировал решение посадить Дюбуа на скамейку после ужасной игры форварда.

Напомним, Дюбуа перешёл в «Виннипег» в результате сделки с командой НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». В «Коламбус» отправились форварды Патрик Лайне и Джек Рослович. «Виннипег» получил нападающего Пьер-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022.

В межсезонье Дюбуа подписал новый двухлетний контракт с «Блю Джекетс» со среднегодовой зарплатой $ 5 млн. Ранее стало известно, что хоккеист намерен покинуть клуб.

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