Торторелла: был ли у нас с Дюбуа конфликт? Чёрт побери, да!

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал свои отношения с экс-нападающим клуба Пьер-Люком Дюбуа.
«Был ли у нас конфликт с Люком? Чёрт побери, да, так и есть! Если кто-то не хочет быть в команде, мне трудно его переваривать.
Я скажу вам вот что: я действительно думаю, что сейчас спортсмены стали мягче. Если бы ситуация повторилась, я бы сделал это снова», — приводит слова Тортореллы Sportsnet. Так тренер прокомментировал решение посадить Дюбуа на скамейку после ужасной игры форварда.
Напомним, Дюбуа перешёл в «Виннипег» в результате сделки с командой НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». В «Коламбус» отправились форварды Патрик Лайне и Джек Рослович. «Виннипег» получил нападающего Пьер-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022.
В межсезонье Дюбуа подписал новый двухлетний контракт с «Блю Джекетс» со среднегодовой зарплатой $ 5 млн. Ранее стало известно, что хоккеист намерен покинуть клуб.
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