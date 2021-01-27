Президент Федерации хоккея Латвии: ИИХФ близка к тому, чтобы доверить ЧМ-2021 только Риге

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис поделился мыслями о ЧМ-2021.



«Наши источники передают, что вчера совет ИИХФ был близок к тому, чтобы принять решение в пользу Риги как единственного организатора чемпионата мира 2021 года.



Делегация ИИХФ во главе с генеральным секретарём прибудет в Ригу завтра, чтобы проверить некоторые технические вопросы, чтобы можно было принять окончательное решение. Сегодня также организована видеоконференция представителей всех 16 стран—участниц турнира. На мой взгляд, это последний шаг, так что решение можно будет принять уже на новой неделе.



Чемпионат мира 2021 года может пройти только в Словакии? Мы не получали такой информации. В качестве альтернативы рассматривается вариант проведения чемпионата в Риге и Братиславе. На данный момент похоже, что организация чемпионата будет поручена Риге, но пока нет решения — всё это только моё мнение. Делегация ИИХФ завтра будет в Риге, а не в Братиславе, и это хорошая новость», — приводит слова Калвитиса Sportacentrs.com.

ИИХФ 1 февраля примет решение о месте проведения ЧМ-2021. Турнир пройдёт в одной стране