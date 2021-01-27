Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал решение выставить на матч со СКА дублирующий состав.



«Мы хотим проверить молодёжь в такой обстановке. Это было запланировано давно. Основная задача — посмотреть, как будут выглядеть ребята, играющие на вторых-третьих ролях. Сегодня у них есть реальный шанс показать себя в роли лидеров. Я думаю, что многие из них получат большое впечатление на всю жизнь. Наш календарь также повлиял на это решение, потому что у нас матчи через день. Мы провели тяжёлую встречу в Минске. До этого были непростые матчи. Пошли травмы. Поэтому помимо того, что мы решили проверить молодёжь, даём отдохнуть костяку команды», — приводит слова Разина официальная страница череповчан в «Инстаграме».



Напомним, на матч вызваны пять игроков из «Алмаза»: Игнат Холькин, Спартак Басимов, Даниил Белялов, Алексей Лапин, Алексей Капустин, а также трое из «Молота-Прикамье»: Артём Марков, Максим Неволин, Антон Сизов.

Борющаяся за плей-офф «Северсталь» выйдет на матч со СКА дублирующим составом