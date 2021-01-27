Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал решение выставить на матч со СКА дублирующий состав.
«Мы хотим проверить молодёжь в такой обстановке. Это было запланировано давно. Основная задача — посмотреть, как будут выглядеть ребята, играющие на вторых-третьих ролях. Сегодня у них есть реальный шанс показать себя в роли лидеров. Я думаю, что многие из них получат большое впечатление на всю жизнь. Наш календарь также повлиял на это решение, потому что у нас матчи через день. Мы провели тяжёлую встречу в Минске. До этого были непростые матчи. Пошли травмы. Поэтому помимо того, что мы решили проверить молодёжь, даём отдохнуть костяку команды», — приводит слова Разина официальная страница череповчан в «Инстаграме».
Напомним, на матч вызваны пять игроков из «Алмаза»: Игнат Холькин, Спартак Басимов, Даниил Белялов, Алексей Лапин, Алексей Капустин, а также трое из «Молота-Прикамье»: Артём Марков, Максим Неволин, Антон Сизов.
- 27 января 2021
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