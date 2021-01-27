Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Спартак» ведёт переговоры о переезде в «Мегаспорт» со следующего сезона

«Спартак» ведёт переговоры о переезде в «Мегаспорт» со следующего сезона
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» ведёт переговоры о переезде на арену «Мегаспорт» со следующего сезона, сообщает ТАСС.

Красно-белые, в том числе и команда, выступающая в Молодёжной хоккейной лиге, проводят домашние матчи на «ЦСКА-Арене», куда после начала реконструкции спортивного комплекса ЦСКА переедут «армейские» команды «Красная Армия» и «Звезда», выступающие, соответственно, в МХЛ и Высшей хоккейной лиге.

Столичная команда периодически проводила матчи Континентальной хоккейной лиги в «Мегаспорте» в разное время. В основном команда играла там на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы. В последний раз «Мегаспорт» принимал матчи КХЛ в сезоне-2018/2019, когда там играло московское «Динамо».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021