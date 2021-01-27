«Спартак» ведёт переговоры о переезде в «Мегаспорт» со следующего сезона

«Спартак» ведёт переговоры о переезде на арену «Мегаспорт» со следующего сезона, сообщает ТАСС.



Красно-белые, в том числе и команда, выступающая в Молодёжной хоккейной лиге, проводят домашние матчи на «ЦСКА-Арене», куда после начала реконструкции спортивного комплекса ЦСКА переедут «армейские» команды «Красная Армия» и «Звезда», выступающие, соответственно, в МХЛ и Высшей хоккейной лиге.



Столичная команда периодически проводила матчи Континентальной хоккейной лиги в «Мегаспорте» в разное время. В основном команда играла там на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы. В последний раз «Мегаспорт» принимал матчи КХЛ в сезоне-2018/2019, когда там играло московское «Динамо».