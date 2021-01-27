Президент Федерации хоккея Латвии рассказал, сколько расходов на ЧМ-2021 покрывает ИИХФ

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис рассказал о том, как распределяются расходы на чемпионат мира-2021, сообщает Sportacentrs.com.



Калвитис отметил, что большую часть — две трети расходов, связанных с организацией турнира, — покрывает Международная федерация хоккея.



Напомним, 18 января на заседании ИИХФ было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске. Совет определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.



Мировое первенство должно было пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее стало известно, что новое место проведения турнира совет ИИХФ выбирает из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг).

Президент Федерации хоккея Латвии: ИИХФ близка к тому, чтобы доверить ЧМ-2021 только Риге