Пяаярви забил первый гол за московское «Динамо». Он проводит 14-й матч за бело-голубых

Нападающий московского «Динамо» Магнус Пяаярви забросил шайбу в ворота столичного ЦСКА. Этот гол стал первым для шведского форварда за бело-голубых.

Ранее Пяаярви принял участие в 13 матчах за «Динамо», отдав одну результативную передачу.

На 8-й минуте встречи Оскар Линдберг в окружении соперников смог сделать пас в сторону правого круга вбрасывания на Пяаярви. Швед бросил в касание и пробил Александра Шарыченкова.

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Напомним, в конце ноября 2020 года московское «Динамо» обменяло форварда Теэму Пулккинена в ярославский «Локомотив» на нападающего Магнуса Пяаярви.



Пяаярви выступал за ярославский «Локомотив» с 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в 26 матчах забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+3» и пяти минутах штрафного времени.