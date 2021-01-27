Пяаярви забил первый гол за московское «Динамо». Он проводит 14-й матч за бело-голубых

Нападающий московского «Динамо» Магнус Пяаярви забросил шайбу в ворота столичного ЦСКА. Этот гол стал первым для шведского форварда за бело-голубых.
Ранее Пяаярви принял участие в 13 матчах за «Динамо», отдав одну результативную передачу.
На 8-й минуте встречи Оскар Линдберг в окружении соперников смог сделать пас в сторону правого круга вбрасывания на Пяаярви. Швед бросил в касание и пробил Александра Шарыченкова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в конце ноября 2020 года московское «Динамо» обменяло форварда Теэму Пулккинена в ярославский «Локомотив» на нападающего Магнуса Пяаярви.
Пяаярви выступал за ярославский «Локомотив» с 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в 26 матчах забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+3» и пяти минутах штрафного времени.
- 27 января 2021
-
20:07
-
19:53
-
19:31
-
18:47
-
18:10
-
18:01
-
17:42
-
17:12
-
16:26
-
15:35
-
15:00
-
14:35
-
14:14
-
13:56
-
13:25
-
12:56
-
12:35
-
12:10
-
11:51
-
11:15
-
10:59
-
10:31
-
10:06
-
09:40
-
09:12
-
09:01
-
08:43
-
08:21
-
08:08
-
07:57
-
07:54
-
07:40
-
07:25
-
07:25
-
07:02