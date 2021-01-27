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Жафяров побил клубный рекорд Варнакова-старшего, набрав в «Торпедо» 54 очка за сезон

Жафяров побил клубный рекорд Варнакова-старшего, набрав в «Торпедо» 54 очка за сезон
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает нижегородское «Торпедо». Встреча проходит на стадионе «Минск-арена» в столице Беларуси. К концу второго периода счёт 3:0 в пользу подопечных Дэвида Немировски.

На 31-й минуте Джастин Клус забросил третью шайбу в ворота минчан, результативную передачу отдал нападающий Дамир Жафяров. Таким образом, на счету 26-летнего форварда в 50 матчах этого сезона 54 (19+35) очка. Он побил клубный рекорд по очкам в элите отечественного хоккея, который до этого дня принадлежал Михаилу Варнакову — старшему.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Минске встретится с московским ЦСКА, а «Торпедо» в Хельсинки — с местным «Йокеритом». Обе встречи состоятся 29 января.

Жафяров: приятно набирать очки, но мои рекорды — это не самое главное
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