Жамнов будет работать на лавке «Спартака» в ближайших матчах, включая выездные встречи

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, будет ли работать на лавке «Спартака» в ближайших матчах.
«Завтра в матче с магнитогорским «Металлургом» я тоже буду работать на лавке вместе с Олегом Знарком и его тренерским штабом. Более того, буду это делать во всех ближайших матчах, включая выездные встречи. Кроме того, я принимаю участие в тренировочном процессе команды», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов вместе с Олегом Знарком находился на тренерской лавке клуба во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо».
В следующем матче «Спартак» сыграет с магнитогорским «Металлургом» 28 января в Москве, на «ЦСКА Арене». Начало — в 19:30 мск.
- 27 января 2021
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