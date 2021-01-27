Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Жамнов будет работать на лавке «Спартака» в ближайших матчах, включая выездные встречи

Жамнов будет работать на лавке «Спартака» в ближайших матчах, включая выездные встречи
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, будет ли работать на лавке «Спартака» в ближайших матчах.

«Завтра в матче с магнитогорским «Металлургом» я тоже буду работать на лавке вместе с Олегом Знарком и его тренерским штабом. Более того, буду это делать во всех ближайших матчах, включая выездные встречи. Кроме того, я принимаю участие в тренировочном процессе команды», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов вместе с Олегом Знарком находился на тренерской лавке клуба во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо».

В следующем матче «Спартак» сыграет с магнитогорским «Металлургом» 28 января в Москве, на «ЦСКА Арене». Начало — в 19:30 мск.

Знарок: не первый раз работаем с Жамновым на лавке. Это наше общее решение
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021