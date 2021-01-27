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«Локомотив» взял реванш у «Куньлуня» за техническое поражение в первом матче

«Локомотив» взял реванш у «Куньлуня» за техническое поражение в первом матче
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000 Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2021, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Ландер (Каюмов, Черепанов) – 06:27' (5x5)   1:1 Лазарев (Монахов) – 08:49' (5x5)   2:1 Аверин (Петерссон, Мисюль) – 38:50' (5x5)   2:2 Фу (Спроул, Шашков) – 44:59' (5x5)   3:2 Аверин (Петерссон, Марченко) – 50:50' (5x4)

На 7-й минуте Антон Ландер вывел «железнодорожников» вперёд. Через две минуты Антон Лазарев с передачи Сергея Монахова сравнял счёт. В конце второго периода Егор Аверин вновь вывел «Локомотив» вперёд. На 45-й минуте Спенсер Фу во второй раз в матче восстановил равенство. На 51-й минуте Аверин оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 29 января в Ярославле встретится с омским «Авангардом», а «Куньлунь» 30 января в Казани — с местным «Ак Барсом».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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