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«Локомотив» взял реванш у «Куньлуня» за техническое поражение в первом матче

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000 Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

На 7-й минуте Антон Ландер вывел «железнодорожников» вперёд. Через две минуты Антон Лазарев с передачи Сергея Монахова сравнял счёт. В конце второго периода Егор Аверин вновь вывел «Локомотив» вперёд. На 45-й минуте Спенсер Фу во второй раз в матче восстановил равенство. На 51-й минуте Аверин оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 29 января в Ярославле встретится с омским «Авангардом», а «Куньлунь» 30 января в Казани — с местным «Ак Барсом».