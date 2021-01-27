«Торпедо» обыграло минское «Динамо», прервав трёхматчевую победную серию белорусов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

На 2-й минуте Сергей Гончарук вывел нижегородцев вперёд. На 14-й минуте Джастин Клус с передачи Криса Уайдмана увеличил преимущество гостей. В середине второго периода Клус, реализовав численное большинство, оформил дубль. На 51-й минуте Денис Мосалёв отыграл одну шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Минске встретится с московским ЦСКА, а «Торпедо» в Хельсинки — с местным «Йокеритом». Обе встречи состоятся 29 января.