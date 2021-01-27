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Дубль Пильстрёма принёс «Йокериту» победу в матче с «Сочи»

Дубль Пильстрёма принёс «Йокериту» победу в матче с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2021, среда. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Петьков (Александров, Шмелёв) – 25:30' (5x4)   1:1 Пильстрём (Кивистё, Анттила) – 31:51' (5x5)   2:1 Пильстрём (Лепистё, Юнттила) – 44:49' (5x4)   3:1 Иконен (Юнттила, Кивистё) – 51:41' (5x5)   3:2 Шмелёв (Точицкий) – 55:48' (5x5)

На 26-й минуте Кирилл Петьков, реализовав численное большинство, вывел сочинцев вперёд. В середине второго периода Антти Пильстрём сравнял счёт. На 45-й минуте Пильстрём, забросив в большинстве, оформил дубль. На 52-й минуте Хенри Иконен увеличил преимущество финнов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в Хельсинки встретится с нижегородским «Торпедо», а «Сочи» в Москве — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 29 января.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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