Дубль Пильстрёма принёс «Йокериту» победу в матче с «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

На 26-й минуте Кирилл Петьков, реализовав численное большинство, вывел сочинцев вперёд. В середине второго периода Антти Пильстрём сравнял счёт. На 45-й минуте Пильстрём, забросив в большинстве, оформил дубль. На 52-й минуте Хенри Иконен увеличил преимущество финнов.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в Хельсинки встретится с нижегородским «Торпедо», а «Сочи» в Москве — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 29 января.