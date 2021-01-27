Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА переиграл дублирующий состав «Северстали» со счётом 4:1

СКА переиграл дублирующий состав «Северстали» со счётом 4:1
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2021, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Бурдасов (Хафизуллин, Кузьменко) – 09:58' (5x5)   2:0 Подколзин (Кирсанов) – 31:38' (5x5)   2:1 Алексеев (Тихонов, Казаков) – 40:26' (5x5)   3:1 Морозов – 56:19' (5x5)   4:1 Бурдасов (Бенгтссон, Морозов) – 58:47' (5x4)

На 10-й минуте матча Антон Бурдасов вывел санкт-петербургскую команду вперёд. На 32-й минуте Василий Подколзин с передачи Кирилла Кирсанова увеличил преимущество. На 26-й секунде третьего периода Андрей Алексеев отыграл одну шайбу. На 57-й минуте Иван Морозов забросил третью шайбу. На 59-й Бурдасов оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 30 января в Москве встретится со «Спартаком», а «Северсталь» 29 января в Риге — с местным «Динамо».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021