СКА переиграл дублирующий состав «Северстали» со счётом 4:1

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На 10-й минуте матча Антон Бурдасов вывел санкт-петербургскую команду вперёд. На 32-й минуте Василий Подколзин с передачи Кирилла Кирсанова увеличил преимущество. На 26-й секунде третьего периода Андрей Алексеев отыграл одну шайбу. На 57-й минуте Иван Морозов забросил третью шайбу. На 59-й Бурдасов оформил дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 30 января в Москве встретится со «Спартаком», а «Северсталь» 29 января в Риге — с местным «Динамо».
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