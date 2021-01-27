Генменеджер «Питтсбурга» Рутерфорд покинул пост. Он дважды приводил клуб к Кубку Стэнли

Генеральный менеджер команды Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.



Исполняющим обязанности генерального менеджера стал Патрик Альвин, ранее занимавший должность помощника 71-летнего Рутерфорда. Однако клуб уже начал поиски нового генерального менеджера.



Рутерфорд занял пост генерального менеджера «Пингвинов» летом 2014 года. Его команда дважды выигрывала Кубок Стэнли: в 2016 и 2017 году.



Кроме того, Рутерфорд выигрывал Кубок Стэнли в 2006 году на посту генменеджера «Каролины Харрикейнз».



В минувшем сезоне «Питтсбург» занял пятое место в Восточной конференции, в 69 встречах набрав 86 очков. «Пингвинз» вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв в четырёх матчах «Монреаль Канадиенс» (1-3).



В нынешнем сезоне «Пингвинз» сыграли семь матчей, одержав четыре победы.

Рутерфорд: некоторым просто не нравится «Питтсбург», и они ждут нашего провала