Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Питтсбурга» Рутерфорд покинул пост. Он дважды приводил клуб к Кубку Стэнли

Генменеджер «Питтсбурга» Рутерфорд покинул пост. Он дважды приводил клуб к Кубку Стэнли
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Генеральный менеджер команды Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Исполняющим обязанности генерального менеджера стал Патрик Альвин, ранее занимавший должность помощника 71-летнего Рутерфорда. Однако клуб уже начал поиски нового генерального менеджера.

Рутерфорд занял пост генерального менеджера «Пингвинов» летом 2014 года. Его команда дважды выигрывала Кубок Стэнли: в 2016 и 2017 году.

Кроме того, Рутерфорд выигрывал Кубок Стэнли в 2006 году на посту генменеджера «Каролины Харрикейнз».

В минувшем сезоне «Питтсбург» занял пятое место в Восточной конференции, в 69 встречах набрав 86 очков. «Пингвинз» вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв в четырёх матчах «Монреаль Канадиенс» (1-3).

В нынешнем сезоне «Пингвинз» сыграли семь матчей, одержав четыре победы.

Рутерфорд: некоторым просто не нравится «Питтсбург», и они ждут нашего провала
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021