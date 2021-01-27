Разин — о матче со СКА дублирующим составом: достойно выступили, могли зацепиться за очки

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи со СКА (1:4).



«Считаю, сегодняшний состав сыграл очень достойно. Были моменты и при счёте 0:1, и когда пропустили второй гол, могли сравнять, и при счёте 1:2 была парочка моментов, могли сравнять. Результат закономерен. Судя по тому как радовался Бурдасов, когда забивал четвёртый гол, у СКА недонастроя не было. Мы достойно выступили и могли зацепить очки. Преданные болельщики «Северстали» должны быть довольны, они увидели своих воспитанников, которые получили шанс, поняли, к чему стремиться, наглядно показали остальным, что можно попасть в состав взрослой команды. Ребята — молодцы», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА переиграл дублирующий состав «Северстали» со счётом 4:1