Крикунов: Ерёменко — основной вратарь московского «Динамо». Всё по результату

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с ЦСКА (4:1).
«Мы начали внимательно. Использовали большинство, затем Маги (Магнус Пяаярви. — Прим. «Чемпионата») гол забил. 2:0 держали, контратаковали. В целом всё шло нормально, пока не пропустили гол. У ЦСКА появился шанс сравнять, но молодцы, что выстояли и забили пару голов.
Мы работаем над физическим состоянием. Многие болели. Надо было им как-то форму набирать. Я знаю, что у них много травмированных. Мы вышли из ситуации. Мы тоже проигрывали. Такой сезон неоднозначный. Все ребята переболели, были травмы. А когда все вместе собираются, то играют хорошо.
Я не выбираю вратарей. Это делает Еремеев. Ерёменко выглядит основным вратарём московского «Динамо»? Так и есть. Всё по результату», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 27 января 2021
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