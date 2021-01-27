Крикунов: Ерёменко — основной вратарь московского «Динамо». Всё по результату

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с ЦСКА (4:1).



«Мы начали внимательно. Использовали большинство, затем Маги (Магнус Пяаярви. — Прим. «Чемпионата») гол забил. 2:0 держали, контратаковали. В целом всё шло нормально, пока не пропустили гол. У ЦСКА появился шанс сравнять, но молодцы, что выстояли и забили пару голов.



Мы работаем над физическим состоянием. Многие болели. Надо было им как-то форму набирать. Я знаю, что у них много травмированных. Мы вышли из ситуации. Мы тоже проигрывали. Такой сезон неоднозначный. Все ребята переболели, были травмы. А когда все вместе собираются, то играют хорошо.



Я не выбираю вратарей. Это делает Еремеев. Ерёменко выглядит основным вратарём московского «Динамо»? Так и есть. Всё по результату», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Первая шайба Пяаярви за «Динамо» принесла бело-голубым победу в матче с ЦСКА