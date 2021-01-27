«Авангард» обыграл рижское «Динамо» и вышел в плей-офф

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

На 2-й минуте Мартиньш Дзиеркалс с передачи Рихарда Букартса вывел рижскую команд вперёд. На 23-й минуте Денис Зернов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Илья Ковальчук и Дамир Шарипзянов. На 26-й минуте Алексей Емелин вывел омичей вперёд. Эта шайба стала победной. «Авангард» вышел в плей-офф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Ярославле встретится с «Локомотивом», а «Динамо» в Риге — с череповецкой «Северсталью». Обе встречи состоятся 29 января.