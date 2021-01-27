Андрей Сергеев — о победе в матче с ЦСКА: московское «Динамо» победило за счёт настроя

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев подвёл итоги встречи с ЦСКА (4:1).



«Тяжёлый матч получился. Думаю, удалось победить за счёт плотной игры в средней зоне, плюс в обороне хорошо сыграли, исключили ошибки и, я думаю, за счёт этого победили.



Мой гол? Это наигранное большинство у нас, в последних двух матчах меня убирали из этого большинства, но до этого мы такой момент наигрывали. Знал, что он будет на дальнего отдавать, оставалось только попасть в пустые ворота.



Не знаю, можно ли так вообще про ЦСКА сказать, но они тоже всегда играют в силовую игру. По матчу не было заметно, что прям уж явно они проигрывали в силовой борьбе. Мы старались играть сегодня в тело, друг другу это говорили, и тренеры нам это говорили. Поэтому, я думаю, за счёт этого выиграли в силовой борьбе, желание было.



Победа в прошлом матче над ЦСКА добавила уверенности? Может быть, а может быть, нет, за всех не могу говорить. Сегодня был хороший настрой, это чувствовалось ещё утром. Думаю, просто верили, что должны сегодня выиграть. В каждом матче должны побеждать, настраиваться только на победу. В общем, победили за счёт настроя сегодня», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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