Бурдасов: моя хорошая статистика в этом сезоне — это доверие тренеров и заслуга партнёров

Нападающий СКА Антон Бурдасов подвёл итоги встречи с череповецкой «Северсталью» (4:1).



«Как всегда, хороший матч с «Северсталью». Соперник неуступчивый, боевитый и жёсткий. Они всегда играют без прокатов, поэтому тяжёлый матч получился.



Моя хорошая статистика в этом сезоне — это доверие тренеров и заслуга партнёров, ничего такого в этом нет. Всегда на первом месте стоит командный результат. Даже не знаю, к какому количеству очков в сезоне стремлюсь. Просто мы выходим звеном, стараемся получать удовольствие от хоккея и выполнять тренерское задание, с чем пока небольшие проблемы. Мои сегодняшние голы — это тоже заслуга партнёров», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА переиграл дублирующий состав «Северстали» со счётом 4:1