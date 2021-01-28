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Шипачёв обнимал Ерёменко, судьи разнимали драку. Яркие фото победы «Динамо» над ЦСКА

«Динамо» — ЦСКА — 4:1
Шипачёв обнимал Ерёменко, судьи разнимали драку. Яркие фото победы «Динамо» над ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0
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Вчера, 27 января, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

На 8-й минуте Андрей Сергеев, реализовав численное большинство, вывел бело-голубых вперёд. Очки за результативные передачи получили Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин. Через 16 секунд Магнус Пяаярви с передачи Оскара Линдберга увеличил преимущество динамовцев. На 56-й минуте Константин Окулов отыграл одну шайбу. На последней минуте Шипачёв и Тарасов поставили точку, забросив в пустые ворота.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве встретится с «Сочи», а ЦСКА в Минске — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 29 января.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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