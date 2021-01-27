Шмелёв установил новый рекорд «Сочи» по матчам с голами подряд, забросив необычную шайбу

Нападающий «Сочи» Сергей Шмелёв забросил шайбу в гостевой встрече с финским «Йокеритом».



Таким образом, российский форвард установил новый рекорд сочинской команды, отличившись в седьмом матче подряд.

На 56-й минуте встречи при счёте 3:1 в пользу «Йокерита» Сергей Шмелёв, прорвавшись мимо двух защитников, убежал один на один с голкипером Янисом Калниньшем. В этот момент защитник финнов Алекс Грант ударил нападающего в спину, из-за чего тот не успел затормозить и врезался во вратаря, влетев вместе с ним в ворота. Шайба также пересекла ленточку — прежде чем ворота были сдвинуты. После видеоповтора гол был засчитан.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что это всего лишь 9-й случай в истории Континентальной хоккейной лиги. Рекорд принадлежит нападающему магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину — 9 матчей.