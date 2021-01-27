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Сошников не нанёс ни одного броска в матче с московским «Динамо». Он не забивает 10 матчей

Сошников не нанёс ни одного броска в матче с московским «Динамо». Он не забивает 10 матчей
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Никита Сошников принял участие в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (1:4).

Он был заявлен в третье звено к Сергею Андронову и Ивану Телегину.

В столичной дерби российский нападающий ни разу не бросил по воротам и заработал одно удаление за задержку клюшкой, проведя на льду 14 минут и 48 секунд игрового времени.

Таким образом, безголевая серия Сошникова продлилась до 10 матчей. В последний раз он забивал 22 декабря 2020 года в ворота санкт-петербургского СКА (3:4 Б). В 17 матчах за ЦСКА на счету нападающего три шайбы.

Напомним, что Сошников перешёл в ЦСКА из уфимского «Салавата Юлаева» в обмен на защитника Михаила Науменкова.

Первая шайба Пяаярви за «Динамо» принесла бело-голубым победу в матче с ЦСКА
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