Сошников не нанёс ни одного броска в матче с московским «Динамо». Он не забивает 10 матчей

Нападающий ЦСКА Никита Сошников принял участие в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (1:4).



Он был заявлен в третье звено к Сергею Андронову и Ивану Телегину.



В столичной дерби российский нападающий ни разу не бросил по воротам и заработал одно удаление за задержку клюшкой, проведя на льду 14 минут и 48 секунд игрового времени.



Таким образом, безголевая серия Сошникова продлилась до 10 матчей. В последний раз он забивал 22 декабря 2020 года в ворота санкт-петербургского СКА (3:4 Б). В 17 матчах за ЦСКА на счету нападающего три шайбы.



Напомним, что Сошников перешёл в ЦСКА из уфимского «Салавата Юлаева» в обмен на защитника Михаила Науменкова.