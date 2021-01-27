Сошников не нанёс ни одного броска в матче с московским «Динамо». Он не забивает 10 матчей
Нападающий ЦСКА Никита Сошников принял участие в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (1:4).
Он был заявлен в третье звено к Сергею Андронову и Ивану Телегину.
В столичной дерби российский нападающий ни разу не бросил по воротам и заработал одно удаление за задержку клюшкой, проведя на льду 14 минут и 48 секунд игрового времени.
Таким образом, безголевая серия Сошникова продлилась до 10 матчей. В последний раз он забивал 22 декабря 2020 года в ворота санкт-петербургского СКА (3:4 Б). В 17 матчах за ЦСКА на счету нападающего три шайбы.
Напомним, что Сошников перешёл в ЦСКА из уфимского «Салавата Юлаева» в обмен на защитника Михаила Науменкова.
Первая шайба Пяаярви за «Динамо» принесла бело-голубым победу в матче с ЦСКА
Рекомендуем вам
- 27 января 2021
-
23:42
-
23:24
-
23:08
-
22:52
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:19
-
22:15
-
22:13
-
22:03
-
21:51
-
21:48
-
21:48
-
21:22
-
21:15
-
21:14
-
20:49
-
20:31
-
20:19
-
20:07
-
19:53
-
19:31
-
18:47
-
18:10
-
18:01
-
17:42
-
17:12
-
16:26
-
15:35
-
15:00
-
14:35
-
14:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам