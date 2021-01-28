Романов: Марков действительно легенда «Монреаля», а я только начинаю путь в клубе

Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов поделился мнением об игре в одной команде с Ши Уэбером.
«Марков действительно легенда клуба, а я только начинаю в «Монреале» свой путь. Уэбер, конечно, тоже в полном порядке. Он капитан и авторитет, его все слушают. Можно разбудить этого защитника хоть в три часа ночи, он всё равно сыграет так, как умеет, на топ-уровне. У нас ведь ещё есть Кэри Прайс, Кори Перри, много опытных и многое повидавших ребят.
Есть чех Михаэль Фролик и словак Томаш Татар, у которых чем-то похожие языки. А, например, финн Еспери Котканиеми всегда говорит «хорошо» или «конечно», пытается что-то учить. Но финнам, конечно, русский язык даётся гораздо сложнее», — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 28 января 2021
-
08:00
-
06:54
-
06:23
-
03:38
-
01:46
- 27 января 2021
-
23:42
-
23:24
-
23:08
-
22:52
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:19
-
22:15
-
22:13
-
22:03
-
21:51
-
21:48
-
21:48
-
21:22
-
21:15
-
21:14
-
20:49
-
20:31
-
20:19
-
20:07
-
19:53
-
19:31
-
18:47
-
18:10
-
18:01
-
17:42
-
17:12