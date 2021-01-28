Романов: Марков действительно легенда «Монреаля», а я только начинаю путь в клубе

Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов поделился мнением об игре в одной команде с Ши Уэбером.

«Марков действительно легенда клуба, а я только начинаю в «Монреале» свой путь. Уэбер, конечно, тоже в полном порядке. Он капитан и авторитет, его все слушают. Можно разбудить этого защитника хоть в три часа ночи, он всё равно сыграет так, как умеет, на топ-уровне. У нас ведь ещё есть Кэри Прайс, Кори Перри, много опытных и многое повидавших ребят.

Есть чех Михаэль Фролик и словак Томаш Татар, у которых чем-то похожие языки. А, например, финн Еспери Котканиеми всегда говорит «хорошо» или «конечно», пытается что-то учить. Но финнам, конечно, русский язык даётся гораздо сложнее», — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.