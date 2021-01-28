Романов: приложение КХЛ не работает в Канаде. Хайлайты, увы, смотреть не получается

Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов ответил на вопрос, продолжает ли он следить за выступлением своего бывшего клуба ЦСКА в КХЛ.
«Хайлайты, увы, смотреть не получается. Приложение КХЛ не работает в Канаде. Пишет, что не тот регион, а постоянно искать какие-то сторонние ссылки не слишком удобно. За результатами «армейцев» слежу, много общаюсь с Ртищевым, Соркиным, Комиссаровым, Скотниковым.
Моё время на молодёжных чемпионатах мира прошло, я отыграл на двух турнирах: в Ванкувере и в Чехии. Смотрел матчи МЧМ-2021, когда получалось. Расстроился, что парни не смогли завоевать медаль. Прекрасно знаю, какие эмоции на таком турнире испытывает каждый хоккеист», — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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