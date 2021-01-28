Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Романов: приложение КХЛ не работает в Канаде. Хайлайты, увы, смотреть не получается

Романов: приложение КХЛ не работает в Канаде. Хайлайты, увы, смотреть не получается
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов ответил на вопрос, продолжает ли он следить за выступлением своего бывшего клуба ЦСКА в КХЛ.

«Хайлайты, увы, смотреть не получается. Приложение КХЛ не работает в Канаде. Пишет, что не тот регион, а постоянно искать какие-то сторонние ссылки не слишком удобно. За результатами «армейцев» слежу, много общаюсь с Ртищевым, Соркиным, Комиссаровым, Скотниковым.

Моё время на молодёжных чемпионатах мира прошло, я отыграл на двух турнирах: в Ванкувере и в Чехии. Смотрел матчи МЧМ-2021, когда получалось. Расстроился, что парни не смогли завоевать медаль. Прекрасно знаю, какие эмоции на таком турнире испытывает каждый хоккеист», — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Ощущения невероятные!». Молодой русский защитник Романов влюбляет в себя Канаду
Александр с ходу вписался в состав самого титулованного клуба НХЛ и своим подходом к делу обещает вырасти в звезду мирового масштаба.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021