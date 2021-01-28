«Нэшвилл» одолел «Блэкхоукс» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в серии послематчевых буллитов. Счёт встречи – 2:1.
В составе победителей шайбу забросил Ник Казинс, а победный буллит реализовал Мэтт Дюшейн. Российский форвард «Предаторз» Яков Тренин, забросивший в предыдущем матче свою первую шайбу в сезоне, провёл на льду 07.15, совершил два броска по воротам и имеет показатель полезности «0».
У «Чикаго» единственную шайбу на свой счёт записал Райан Карпентер. Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров за 14.20 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
В следующих матчах «Нэшвилл» на выезде сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 31 января и 2 февраля, а «Чикаго» примет «Коламбус Блю Джекетс» 30 января и 1 февраля.
- 28 января 2021
-
06:23
-
03:38
-
01:46
- 27 января 2021
-
23:42
-
23:24
-
23:08
-
22:52
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:19
-
22:15
-
22:13
-
22:03
-
21:51
-
21:48
-
21:48
-
21:22
-
21:15
-
21:14
-
20:49
-
20:31
-
20:19
-
20:07
-
19:53
-
19:31
-
18:47
-
18:10
-
18:01
-
17:42
-
17:12
-
16:26
-
15:35