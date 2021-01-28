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«Нэшвилл» одолел «Блэкхоукс» в серии буллитов

«Нэшвилл» одолел «Блэкхоукс» в серии буллитов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в серии послематчевых буллитов. Счёт встречи – 2:1.

В составе победителей шайбу забросил Ник Казинс, а победный буллит реализовал Мэтт Дюшейн. Российский форвард «Предаторз» Яков Тренин, забросивший в предыдущем матче свою первую шайбу в сезоне, провёл на льду 07.15, совершил два броска по воротам и имеет показатель полезности «0».

У «Чикаго» единственную шайбу на свой счёт записал Райан Карпентер. Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров за 14.20 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

В следующих матчах «Нэшвилл» на выезде сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 31 января и 2 февраля, а «Чикаго» примет «Коламбус Блю Джекетс» 30 января и 1 февраля.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2021, четверг. 03:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Казинс (Дюшейн) – 45:24' (5x5)   1:1 Карпентер (Хагель, Кемпф) – 49:24' (5x5)   2:1 Дюшейн – 65:00' (ПБ)
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