Нападающий «Амура» Томаш Зогорна досрочно завершит сезон КХЛ по семейным причинам

Нападающий «Амура» Томаш Зогорна досрочно завершит нынешний сезон КХЛ по семейным причинам. Последней для чешского форварда станет встреча с «Салаватом Юлаевым», которая состоится сегодня, 28 января.
«На протяжении всей карьеры интересы команды были для меня на первом месте. Но главным в жизни мужчины всегда остаётся семья, и наступает момент, когда нам нужно быть друг с другом. Совсем скоро мы с моей супругой станем родителями. В феврале ожидаем рождение первенца, и в это время мы должны быть вместе, особенно учитывая все сложности, связанные с пандемией и действующими в мире ограничениями.
Поэтому сегодня я проведу свой последний матч за «Амур» в нынешнем сезоне. Прошу вас с пониманием отнестись к моему решению, а также хочу сказать слова благодарности руководству клуба за то, что пошли мне навстречу, партнёрам по команде и тренерам за совместную работу, и вам, потрясающие хабаровские болельщики. Ваша поддержка помогала мне все эти незабываемые шесть сезонов. Хабаровск занял особое место в моём сердце. Возможно, мы увидимся снова, но в любом случае я запомню вас на всю жизнь! Děkuji za všechno, nikdy na Vás nezapomenu!!!» — объяснил своё решение Зогорна.
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