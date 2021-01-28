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Джим Рутерфорд прокомментировал решение оставить пост генерального менеджера «Питтсбурга»

Джим Рутерфорд прокомментировал решение оставить пост генерального менеджера «Питтсбурга»
Хоккей / НХЛ 0

Джим Рутерфорд прокомментировал решение покинуть пост генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз».

«Для меня было большой честью работать генеральным менеджером «Пингвинз» и поднять на арене клуба ещё два чемпионских баннера.

Я хочу поблагодарить многих людей, начиная с владельцев команды – Рона Беркла и Марио Лемье, а также президента Дэвида Морхауса. Со всех сторон в «Пингвинз» я ощущал огромную поддержку, в том числе от прекрасной группы игроков во главе с Сидни Кросби. Болельщики поддерживали меня и мою семью.

Я знаю, что принимать подобное решение по ходу сезона не совсем привычно, но мне кажется, что сейчас подходящий момент отойти в сторону», – цитирует Рутерфорда пресс-служба американского клуба.

Генменеджер «Питтсбурга» Рутерфорд покинул пост. Он дважды приводил клуб к Кубку Стэнли
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