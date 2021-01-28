Бадюков: хочется надеяться, что теперь Пяаярви заиграет в своей лучшей манере

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал выступление форварда московского «Динамо» Магнуса Пяаярви. Вчера, 27 января, нападающий забросил первую шайбу в составе бело-голубых, став автором победного гола в дерби с ЦСКА (4:1).
«Хочется надеяться, что теперь Пяаярви заиграет в своей лучшей манере. Главное, что он забил первый гол за команду, а у самого коллектива постепенно вернулись в строй все, кто нужен. Хорошую форму набрал Оскар Линдберг, и рядом с соотечественником Пяаярви стал чувствовать себя более уверенно», – приводят слова Бадюкова «Известия».
На восьмой минуте встречи Оскар Линдберг в окружении соперников смог сделать пас в сторону правого круга вбрасывания на Пяаярви. Швед бросил в касание и пробил Александра Шарыченкова.
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