Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бадюков: хочется надеяться, что теперь Пяаярви заиграет в своей лучшей манере

Бадюков: хочется надеяться, что теперь Пяаярви заиграет в своей лучшей манере
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал выступление форварда московского «Динамо» Магнуса Пяаярви. Вчера, 27 января, нападающий забросил первую шайбу в составе бело-голубых, став автором победного гола в дерби с ЦСКА (4:1).

«Хочется надеяться, что теперь Пяаярви заиграет в своей лучшей манере. Главное, что он забил первый гол за команду, а у самого коллектива постепенно вернулись в строй все, кто нужен. Хорошую форму набрал Оскар Линдберг, и рядом с соотечественником Пяаярви стал чувствовать себя более уверенно», – приводят слова Бадюкова «Известия».

На восьмой минуте встречи Оскар Линдберг в окружении соперников смог сделать пас в сторону правого круга вбрасывания на Пяаярви. Швед бросил в касание и пробил Александра Шарыченкова.

Пяаярви: в Америке есть выражение «снять обезьяну со спины». Сегодня я её снял
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021