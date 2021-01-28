Кожевников — о «Спартаке»: иногда хочется всё бросить и не смотреть эту гадость

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Состав приличный, в межсезонье взяли хороших игроков. Но там главная проблема — молодёжь. Молодёжь бегает, но толком не играет, а одним звеном в данной ситуации очень тяжело вытягивать. В «Спартаке» три звена вхолостую работают. Стоило им в матче с «Торпедо» проявить — и сразу результат. Но это же происходит не в каждом матче. Нет стабильности. Надо, наверное, было что-то по ходу сезона менять, а не к концу. Серьёзно, видим людей, которые летают-летают, а КПД никакой.

Когда приходилось тяжело, Жамнов всегда приходил на скамейку, и команда по-другому выглядела. Вот и сейчас так же получилось. Но вообще, не очень хорошая ситуация для «Спартака». Иногда хочется всё бросить и не смотреть эту гадость. Травмы у всех. Сезон такой, что тут поделаешь. Но все в равных условиях. Поэтому валить на травмы, болезни — нет никакого смысла. Игроки должны играть, а не просто быть бегающими ребятами. В хоккее нужно забивать, а не просто хорошо работать.

В плей-офф войдут. Но на кого попадут? Есть ли смысл туда заходить «Спартаку»? Я-то думал, о чем говорил перед сезоном, что «Спартак» будет в первой четвёрке, будет на равных биться с лидерами. А сейчас они попадут на ЦСКА или СКА. Если к ним отнесутся серьёзно, шансов пройти в следующий раунд Кубка Гагарина будет немного», — цитирует Кожевникова «Российская газета».