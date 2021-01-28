Хара: «Вашингтон» ставит перед собой самые высокие задачи. Это шанс для меня

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Здено Хара высказался в преддверии матча со своим бывшим клубом – «Бостон Брюинз».

«Меня волнует то, что происходит сейчас. Поэтому я не могу сказать, что будет в субботу. Переход в «Вашингтон»? Я не воспринимаю это как вызов. Для меня это шанс. Шанс, потому что я играю в команде, которая ставит перед собой самые высокие задачи, у которой есть характер.



Адаптация? Первые две-три недели были очень напряжёнными, но постепенно день за днём я закрывал тот или иной вопрос. Сейчас всё хорошо, я обживаюсь. Начался сезон, мы снова живём по хоккейному расписанию.



Как только начинаются матчи, поездки, тренировки, все приходит в норму, чувствуешь себя в своей тарелке. Меня все поддерживают, рады видеть меня. И я очень рад и всем доволен. Всё приходит в норму. Мы играем в хоккей», – цитирует Хару пресс-служба НХЛ.