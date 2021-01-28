Жамнов — о своей возможной отставке и штаба Знарка: ни у кого нет гарантированного места

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил приход на тренерскую лавку московского клуба, а также ответил на вопрос о своей возможной отставке и тренерского штаба Олега Знарка в случае неудачного завершения сезона
«Решение прийти на скамейку было принято после матча с ЦСКА (1:2). Причина в результате – понятно, что он никого не устраивает. Надо разобраться, в чём причина. Мы все плывём в одной лодке, надо разобраться изнутри, поэтому я спустился на лавку.
Мы с главным тренером Олегом Знарком и тренером Харийсом Витолиньшем работали вместе и в сборной, никаких сложностей во взаимопонимании и коммуникации на лавке не было. К участию в тренировках я приступил только сейчас, перед встречей с «Торпедо» был в раздевалке, сейчас только вышел на лёд.
Сколько матчей планирую провести на скамейке? Пока я работаю, а там будет видно. Сейчас надо поправить большинство, так как в трёх матчах, которые были проиграны перед «Торпедо», мы уступили, когда находились в большинстве. Это говорит о том, что такую ситуацию надо исправлять.
Для всех каждый сезон решающий. У нас есть руководство, которое принимает решение, и я на это повлиять не могу. Но всё всегда зависит от результата, ни у кого нет гарантированного места, и за него надо бороться», – цитирует Жамнова ТАСС.
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