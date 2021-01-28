Вудкрофт: очень недоволен результатом и сам хотел бы знать, когда вернутся Спунер и Козун

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт объяснил поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:3).

«Расстроен игрой команды и результатом. Хоть мы и задавали темп, «Торпедо» проявило свои лучшие качества в атаке, проведя быстрый гол. В первом периоде мы предоставили сопернику две возможности, которые он реализовал, просто доводя шайбу до ворот. Во втором периоде уже мы были более опасной командой, но, к сожалению, не смогли забить, в том числе в меньшинстве, когда убежали «один в ноль». А через 12 секунд «Торпедо» забросило ещё одну шайбу — 3:0. В оставшееся время мы пытались догнать соперника, однако, к сожалению, не преуспели в этом. Хотя во втором и третьем периоде мы перебросали «Торпедо»… Повторюсь, я очень недоволен результатом.

Мы усердно работали над большинством, но, увы, многие наши лидеры сейчас находятся в лазарете. В их отсутствие Варфоломеев как раз помогал команде при игре в большинстве, но сейчас нет и его. Безусловно, эта потеря ощущается, но, с другой стороны, как говорилось ранее, это возможность для других ребят проявить себя. Думаю, что нам нужно проанализировать игру и понять, в чём мы можем стать лучше. Как я уже говорил на прошлой пресс-конференции, нельзя витать в облаках и слишком задумываться над тем, что ты делаешь. Нужно просто выполнять свою работу, готовиться к следующим матчам. В борьбе за плей-офф каждое очко ценно.

Когда вернутся Спунер и Козун? Я бы и сам хотел знать, когда это случится. Ребята уже тренируются на льду, они находятся в процессе восстановления. Будь у меня волшебный шар, я бы смог ответить на ваш вопрос», — цитирует Вудкрофта пресс-служба минского клуба.