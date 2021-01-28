Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Рейнджерс» — самая молодая команда в этом сезоне НХЛ, «Вашингтон» — самая возрастная

«Рейнджерс» — самая молодая команда в этом сезоне НХЛ, «Вашингтон» — самая возрастная
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Издание The Athletic провело исследование показателей игроков и команд Национальной хоккейной лиги.

Самый молодой состав оказался у «Нью-Йорк Рейнджерс» (25,6 лет). В топ-3 также вошли «Нью-Джерси Дэвилз» (26,0) и «Колорадо Эвеланш» (26,5). В число самых возрастных команд вошли «Миннесота Уайлд» (28,8), «Детройт Ред Уингз» (28,8) и «Вашингтон Кэпиталз» (29,3), за который выступает 43-летний Здено Хара. Средний возраст игроков НХЛ в новом сезоне — 27,6 лет.

Самыми высокими командами оказались «Вегас Голден Найтс» и «Оттава Сенаторз», где средний рост составляет 74,1 дюйма (188 см). Самая низкорослая команда НХЛ — «Нэшвилл Предаторз» (72,4 дюйма, или 183 см). Средний рост по лиге — 186 см.

Самая тяжёлая команда — «Вегас» (207,2 фунта, или 93,9 кг). Самыми лёгкими оказались «Питтсбург Пингвинз» (191,2 фунта, или 86,7 кг) и «Чикаго Блэкхоукс» (190,7 фунта, или 86,5 кг). Средний вес по лиге — 198,9 фунта, или 90 кг.

Хара: «Вашингтон» ставит перед собой самые высокие задачи. Это шанс для меня
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021