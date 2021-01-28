«Рейнджерс» — самая молодая команда в этом сезоне НХЛ, «Вашингтон» — самая возрастная

Издание The Athletic провело исследование показателей игроков и команд Национальной хоккейной лиги.
Самый молодой состав оказался у «Нью-Йорк Рейнджерс» (25,6 лет). В топ-3 также вошли «Нью-Джерси Дэвилз» (26,0) и «Колорадо Эвеланш» (26,5). В число самых возрастных команд вошли «Миннесота Уайлд» (28,8), «Детройт Ред Уингз» (28,8) и «Вашингтон Кэпиталз» (29,3), за который выступает 43-летний Здено Хара. Средний возраст игроков НХЛ в новом сезоне — 27,6 лет.
Самыми высокими командами оказались «Вегас Голден Найтс» и «Оттава Сенаторз», где средний рост составляет 74,1 дюйма (188 см). Самая низкорослая команда НХЛ — «Нэшвилл Предаторз» (72,4 дюйма, или 183 см). Средний рост по лиге — 186 см.
Самая тяжёлая команда — «Вегас» (207,2 фунта, или 93,9 кг). Самыми лёгкими оказались «Питтсбург Пингвинз» (191,2 фунта, или 86,7 кг) и «Чикаго Блэкхоукс» (190,7 фунта, или 86,5 кг). Средний вес по лиге — 198,9 фунта, или 90 кг.
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