Диллон: Торнтон с Харой в чём-то похожи. Поэтому оба так долго играют на элитном уровне
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Бренден Диллон поделился мнением об игре одноклубника Здено Хары. 43-летний словацкий защитник стал игроком столичной команды в декабре.
«Очень приятно видеть, что в 43 года он так сильно любит хоккей. Ему приятно находиться здесь. Мне повезло в жизни. Я играл в «Сан-Хосе» с Джо Торнтоном. Они с Харой в чём-то похожи. Поэтому оба так долго играют на элитном уровне. Он нам очень помогает в концовках игр, его выпускают против лидеров в составе соперника. Благодаря ему у нас три равноценные пары, и мы можем тасовать их состав», – цитирует Диллона пресс-служба НХЛ.
Ранее защитник «Вашингтона» Здено Хара высказался в преддверии матча со своим бывшим клубом «Бостон Брюинз».
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