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Гинек Зогорна отправил шайбу в ворота «Салавата» после грубой ошибки голкипера Тарасова

Гинек Зогорна отправил шайбу в ворота «Салавата» после грубой ошибки голкипера Тарасова
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Салават Юлаев». После второго периода счёт в матче равный — 2:2.

Автором первой шайбы дальневосточников стал чешский нападающий Гинек Зогорна, отличившийся спустя шесть секунд после начала второго периода. Хозяева выиграли вбрасывание, Гинек вошёл в зону и набросил на ворота — голкипер гостей Даниил Тарасов крайне неудачно отразил шайбу перед собой, а чешский форвард подобрал отскок и переиграл голкипера.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что голевую передачу в этом эпизоде записал на свой счёт Томаш Зогорна, для которого матч с «Салаватом» станет последним в нынешнем сезоне КХЛ.

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