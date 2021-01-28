Кодола: Беларусь так ждала мировой турнир. Странно, что политика вмешивается в спорт
Нападающий «Северстали» Владислав Кодола прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Беларусь права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.
«Постоянно общаюсь с главным тренером сборной Михаилом Захаровым, всегда готов сыграть за главную команду страны. Но, насколько знаю, на предстоящий этап будут вызваны в основном совсем молодые хоккеисты. С точки зрения борьбы за путёвки в плей-офф в КХЛ это хорошо – появится время пару дней отдохнуть, потренироваться, нагрузиться.
Этот сезон радует всем – за исключением решения ИИХФ по Минску, ведь страна так ждала мировой турнир. Странно, что политика вмешивается в спорт, вроде бы это разные вещи», – цитирует Кодолу Russia-Hockey.
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