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Кодола: Беларусь так ждала мировой турнир. Странно, что политика вмешивается в спорт

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кодола: Беларусь так ждала мировой турнир. Странно, что политика вмешивается в спорт
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий «Северстали» Владислав Кодола прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Беларусь права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Постоянно общаюсь с главным тренером сборной Михаилом Захаровым, всегда готов сыграть за главную команду страны. Но, насколько знаю, на предстоящий этап будут вызваны в основном совсем молодые хоккеисты. С точки зрения борьбы за путёвки в плей-офф в КХЛ это хорошо – появится время пару дней отдохнуть, потренироваться, нагрузиться.

Этот сезон радует всем – за исключением решения ИИХФ по Минску, ведь страна так ждала мировой турнир. Странно, что политика вмешивается в спорт, вроде бы это разные вещи», – цитирует Кодолу Russia-Hockey.

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