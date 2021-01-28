Тройка Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен достигла отметки в 150 очков в этом сезоне КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Салават Юлаев». В ходе третьего периода гости впереди — 3:2.

Автором третьей шайбы уфимской команды стал нападающий Сакари Маннинен. Результативными передачами в этом эпизоде отметились Маркус Гранлунд и Теэму Хартикайнен. Благодаря этому голу финские форварды достигли суммарной отметки в 150 очков в этой регулярке. В активе Хартикайнена стало 56 очков (он занимает второе место в гонке бомбардиров КХЛ), Гранлунд набрал 49-й балл, в активе Маннинена стало 45 очков.

Напомним, что уфимское сочетание лидирует в сезоне КХЛ по количеству голов в ситуации, когда все три хоккеиста находились на льду в момент заброшенной шайбы, а не сумма голов игроков в отдельности.