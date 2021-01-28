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«Салават» повторно обыграл «Амур» и стал четвёртым участником плей-офф КХЛ

«Салават» повторно обыграл «Амур» и стал четвёртым участником плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Салават Юлаев». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу уфимской команды. Напомним, что 26 января соперники уже встречались в Хабаровске и тогда «Салават» оказался сильнее (2:1).

Гости открыли счёт на пятой минуте первого периода усилиями Родиона Амирова. Автором первой шайбы дальневосточников стал чешский нападающий Гинек Зогорна, отличившийся спустя шесть секунд после начала второго периода. Хозяева выиграли вбрасывание, Гинек вошёл в зону и набросил на ворота — голкипер гостей Даниил Тарасов крайне неудачно отразил шайбу перед собой, а чешский форвард подобрал отскок и переиграл голкипера.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2021, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Амиров (Пименов) – 04:13' (5x5)   1:1 Зогорна (Зогорна) – 20:06' (5x5)   1:2 Науменков (Жарков, Кадейкин) – 25:48' (5x5)   2:2 Турбин (Горшков, Полунин) – 37:57' (5x4)   2:3 Маннинен (Гранлунд, Хартикайнен) – 46:11' (5x5)

Автором второй шайбы гостей стал защитник Михаил Науменков, для которого этот гол стал четвёртым после обмена в «Салават» из ЦСКА. Хозяева смогли во второй раз в матче восстановить равновесие благодаря точному броску Павла Турбина, реализовавшего удаление Науменкова. Автором третьей шайбы уфимской команды стал нападающий Сакари Маннинен. Результативными передачами в этом эпизоде отметились Маркус Гранлунд и Теэму Хартикайнен.

Гол Маннинена принёс «Салавату» победу и обеспечил уфимцам место в плей-офф. Ранее участие в розыгрыше Кубка Гагарина себе гарантировали ЦСКА, «Ак Барс» и «Авангард».

Тройка Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен достигла отметки в 150 очков в этом сезоне КХЛ
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