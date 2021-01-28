Назаров — о событиях в России: нужно жить спортом и хоккеем, а не улицей

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о событиях, происходящих в последнее время в России.

«Очень рад, что пандемия в России отступает, в результате чего власти сразу сделали определённые послабления. На это, кстати, указал наш президент, поэтому ограничения постепенно аккуратно снимаются. Здорово, что на хоккей теперь может приходить всё больше людей, тем более что дело идёт к плей-офф, становится всё интереснее. Продолжаю смотреть как матчи НХЛ, так и КХЛ, отмечаю для себя определённые тренерские моменты.

Я давно живу в центре Москвы и недавно наблюдал из окна за небольшими волнениями в центре столицы. Хочу отметить профессиональную и слаженную работу наших правоохранительных органов, которые быстро потушили все конфликты и пресекли нарушение закона. Призываю людей в свободное время как можно больше заниматься спортом и ходить на всеми нами любимый хоккей. Совсем скоро, в середине февраля, пройдёт шведский этап Евротура, с удовольствием поболеем за сборную России. Наша команда в последнее время демонстрирует хорошие результаты. А дальше уже и чемпионат мира не за горами. Нужно жить спортом и хоккеем, а не улицей», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.